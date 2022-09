US Open/Nadal : «J'ai des choses plus importantes que le tennis à régler»

C’est simple: j’ai joué un mauvais match et il a fait un bon match. Je n’ai pas bien joué. Je n’ai pas été capable de maintenir un haut niveau de tennis. Je n’étais pas assez rapide dans mes mouvements. Lui a été capable de prendre la balle trop de fois très tôt, donc je n’ai pas pu le repousser. Le tennis consiste à être en bonne position. Si ce n’est pas le cas, vous devez être très, très rapide et très jeune (sourire). Ce que je ne suis plus. Mes coups doivent être meilleurs. Globalement, ma lecture du jeu et la qualité de mes frappes n’étaient pas assez bonnes, étaient pauvres. Si je veux atteindre les quarts de finale de l’US Open, je dois faire les choses mieux. Je dois le reconnaître, parce que je n’ai pas été capable de lui opposer beaucoup de choses. Il a été meilleur que moi.»