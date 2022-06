POST Esports Masters: «J'ai dormi dans l'ancienne chambre de Thierry Henry»

Ce week-end se dérouleront les finales des POST Esports Masters, la plus grande compétition d’Esport au Luxembourg et dans la Grande Région. Au programme: les demi-finales et finales de la saison 3 sur les jeux «FIFA22», «Clash Royale» et «Rocket League», du spectacle, de la musique et des smartphones à gagner! De nombreux stands seront aussi présents et de belles activités vous y attendent.