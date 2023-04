Dr Sex: «J'ai énormément de mal à parler de sexe!»

Réponse de Dr Sex

Le fait que tu éprouves des difficultés à parler de sexe est dû au fait que tu n’as jamais appris à le faire. Mon expérience en tant que conseiller sexuel me permet de dire que tu n’es pas le seul dans ce cas. De nombreuses personnes ont du mal à exprimer leurs désirs, leurs besoins, leurs fantasmes et leurs craintes, en matière de sexualité.

Je pense que tu devrais avoir un peu plus confiance en ta petite amie et en votre relation. Vous vous connaissez depuis longtemps et elle devrait savoir à qui elle a affaire! Il me semble judicieux de commencer par parler de ton insécurité, en particulier face à ce sujet, avant de parler de vos rapports sexuels de manière générale. Dis-lui comment tu te sens, comme tu l’as fait avec moi en m’écrivant. Tu peux aussi lui dire quelles réactions tu redoutes de sa part.