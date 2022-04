Présidentielle en France - «J'ai envie de défendre Emmanuel Macron»

Xavier Bettel et Emmanuel Macron sont sur la même longueur d'onde sur un certain nombre de sujets et le Premier ministre luxembourgeois l'a rappelé dans une interview au Figaro . Le chef du gouvernement luxembourgeois, interrogé par le quotidien, a expliqué qu'il participerait jeudi à Strasbourg à une réunion publique en faveur de la réélection du président français. «J'ai la chance de travailler avec lui au Conseil européen. Emmanuel Macron est quelqu'un qui défend vraiment l'idée européenne», a argumenté Xavier Bettel.

«Strasbourg est une capitale européenne, c'est important pour moi de montrer que l'esprit européen existe dans cette campagne présidentielle, a poursuivi le Premier ministre luxembourgeois. (…) On voit aussi que dans certains pays européens, ces valeurs sont critiquées ou détricotées. Alors quand on a un président qui croit à un projet de paix, j'ai envie de le défendre».

«Étant gay, étant libéral, j'aurais été condamné au moins trois fois à mort…»

Xavier Bettel, qui dit entretenir «des relations de confiance et d'amitié, franches et sincères» avec Emmanuel Macron, explique aussi qu'il participe à la campagne française parce qu'il existe un risque qu'un candidat populiste soit élu à l'Élysée: «Je sais que l'alternative (à Emmanuel Macron) ce sont des gens qui, quand c'est bien c'est grâce à eux, et quand c'est mal c'est à cause de Bruxelles. Je connais le vocabulaire de Madame Le Pen».