Valérie Damidot : «J'ai été plutôt bien traitée»

L'animatrice est sortie de son silence et s'est enfin exprimée sur l'arrêt de son émission «Y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis» diffusée sur «M6».

Depuis l'annonce de l'arrêt de son émission il y a quelques jours, Valérie Damidot était restée muette. Ce week-end, elle a enfin choisir de dire ce qu'elle en pensait. L’animatrice a posté une longue lettre sur Twitter, expliquant qu’elle ne savait pas comment en parler. «On pleure son malheur sur la Toile? On tweete furieusement sa colère? On lance des pétitions? On en rigole? Ou on fait genre on s'en cogne?» Elle a finalement choisi la neutralité en disant ce qu'elle pense sans s'en prendre à quiconque.