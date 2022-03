«J'ai été saisie par la passion»

Pascale Schmit nous ouvre les portes de son école de flamenco,

avant son spectacle, le 15 mai,

au Festival Flamenco Esch.

Quelles sont les qualités requises pour être un bon danseur de flamenco?

Je crois que ce qui est primordial c'est la passion. Sans ça, on ne tient pas. Cette danse est bien trop complexe. Moi-même, je continue à prendre des cours, encore aujourd'hui. Le flamenco s'apprend toute une vie.

Que pouvez-nous dire sur le spectacle que vous présenterez le 15 mai à la Kulturfabrik, en première partie d'El Grito El Silencio?

Nous sommes une trentaine sur scène, pour présenter des styles de flamenco différents comme le tiento, la bulería ou encore la farruca. Le tout durera une demi-heure.

De tous vos élèves, y en a-t-il qui ont démarré une carrière?

Oui, certaines ont monté des spectacles ou ouvert des écoles. Ça me rend extrêmement heureuse et fière, d'autant plus que quand nous dansons, c'est d'abord pour transmettre de la joie.