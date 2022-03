Michaël Youn : «J'ai été traité comme si j'étais Mesrine»

Interpellé lundi soir et placé en garde à vue, Michaël Youn a porté plainte contre la police pour coups et blessures. Il donne les détails de son arrestation.

Michaël Youn a été interpellé hier soir et entendu dans un commissariat parisien avant d'être relâché à 1h30 du matin. Deux policiers ont porté plainte contre lui pour «outrages» et «violences». Selon la version policière, l'humoriste circulait à contresens sur son scooter dans une rue proche de son domicile lorsqu'il a été interpellé par une patrouille de police vers 19h15. Incapable de présenter ses papiers d'identité, il a indiqué aux policiers qu'ils étaient dans son véhicule stationné dans le secteur. Ces derniers restant finalement introuvables, une altercation a éclaté avec les forces de l'ordre où des insultes et des coups auraient été échangés.

Youn a donné sa version des faits ce matin sur Europe 1 et révélé qu’il avait porté plainte contre les forces de l’ordre. «Non, je ne remontais pas une rue à sens unique sans casque», a déclaré le comédien à la radio. «Je déplaçais juste mon scooter devant chez moi. Non, j'ai absolument pas refusé de présenter mes papiers. C'est-à-dire juste que je les avais pas sur moi puisque j'étais chez moi.»

«Il m'a frappé la tête contre la porte d'un ascenseur en m'étranglant»

L’humoriste français rejette en bloc les accusations d’«outrage et rébellion» portées à son encontre: «Non je n'ai absolument pas violenté un policier. Mais malheureusement j'ai été confronté à un flic qui est à mon avis plus proche d'un milicien que d'un policier et donc ça s’est très mal terminé.» Michaël Youn a porté plainte auprès de l’IGS (inspection générale de la police française) pour «coups et blessures».

Il a expliqué sur Europe 1 qu’il a été traité par les agents comme un dangereux criminel: «Je me suis retrouvé la face contre la grille de l'immeuble, des menottes dans le dos, un genoux sur la colonne vertébrale avant qu'on me cogne la tête contre le capot de la voiture, en me faisant entrer dedans. Il a pris ma tête, il l'a frappée contre la porte d'un ascenseur en m'étranglant la glotte avec sa main droite alors que j'avais les mains dans le dos menottées, quoi! Qu’est-ce qui se passe alors si demain je braque une bijouterie, qu’est-ce qui va m’arriver? J’ai été traité, je vous dis, comme si j’étais Mesrine.»

Un syndicat de police réagit

Le syndicat de police Alliance a réagi à la garde à vue de Michaël Youn. «Les policiers disent avoir été surpris par l’agressivité du comédien, qui faisait le malin dans la rue, beaucoup moins dans le panier à salade et dans le commissariat», révèle le site du magazine «Voici».

Alliance a fait paraître un communiqué intitulé «Quand les comiques ne font plus rire» en demandant que Michaël Youn «ne bénéficie pas de passe-droit et qu’il soit poursuivi pour outrage comme n’importe quel citoyen».