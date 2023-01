Florian Bohnert: «J'ai été très bien accueilli à Bastia»

Florian Bohnert : Oui. À Schalke et à Mayence, c'était déjà des contrats pros, je gagnais ma vie, mais dans une ligue professionnelle, c'est le premier, oui.

J'avais eu de très bons contacts avec le coach (NDLR: Régis Brouard, entraîneur du RFCU jusqu'en 2021) et le président qui voulaient que je vienne pour confirmer leurs impressions avant de signer. Les deux semaines à Bastia se sont super bien passées. J'ai été très très bien accueilli par le groupe.

L'entraîneur jouait en début de saison en 3-5-2, maintenant l'équipe évolue en 3-4-3. Je lui ai bien dit que j'étais un latéral droit, mais que je pouvais aussi jouer comme piston, un joueur de côté qui peut se projeter vers l'avant. Je joue au même poste que Kevin Van den Kerkhof (NDLR: arrivé cet été en provenance du F91 Dudelange), je sais qu'il fait une bonne saison. On verra ce que le coach décide.

Je pense qu'il y a beaucoup de petits détails qui m'ont aidé. Quitter l'Allemagne pour revenir au Luxembourg et jouer régulièrement m'a permis de trouver la position sur laquelle je pouvais le plus jouer sur mes qualités. La maturité aide aussi à devenir plus régulier.