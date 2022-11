États-Unis : «J'ai eu très peur»: Nancy Pelosi s'exprime après l'agression de son mari

«Ça sonne à nouveau et puis bang, bang, bang, bang sur la porte. Alors j'ai couru jusqu'à la porte. Et j'ai eu très peur», quand elle a vu la police du Capitole lui disant qu'elle avait à lui parler. «À ce moment-là, je pense à mes enfants, à mes petits-enfants (elle en a respectivement cinq et neuf, ndlr) mais certainement pas que ça pouvait être Paul», raconte-t-elle.

«C'est assez horrible»

«Ce qui est le plus difficile pour moi, c'est que Paul n'était pas la cible, et c'est lui qui paie le prix», a-t-elle regretté. Interrogée sur l'analogie de Joe Biden entre cette agression et l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021, elle rétorque: «Il n'y a aucun doute. C'est la même chose». Et de pointer du doigt l'absence d'esprit de responsabilité du camp républicain, notamment pour faire taire Donald Trump ou encore Elon Musk qui ont mis en doute l'attaque de son mari. «Il doit y avoir une supervision d'adulte du côté républicain pour dire "assez, assez"».