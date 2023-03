Virgilia Hess : «J'ai fait ce shooting grossesse deux semaines après ma première chimio»

Enceinte et atteinte d’un cancer, la présentatrice météo de BFMTV, Virgilia Hess, ne se laisse pas abattre et veut donner du courage à toutes les femmes malades.

1 / 4 Jeudi soir, Virgilia Hess, enceinte et atteinte d'un cancer du sein, a partagé de tendres photos d’un shooting grossesse. «Quand je regarde ces photos, je vois simplement une future maman heureuse et radieuse». Instagram «Cette maladie ne m'aura pas et ne viendra pas gâcher mon bonheur». Instagram Elle s’est résolue à raser ses cheveux «car ils tombaient par poignée (…) c’était devenu cauchemardesque». Instagram

Il y a deux semaines, Virgilia Hess, présentatrice météo de BFMTV annonçait la terrible nouvelle: elle est atteinte d’un cancer du sein alors qu’elle doit accoucher au printemps. «À la fois la vie et la maladie. Deux choses complètement antinomiques», avait-elle écrit, recevant une pluie de messages de réconfort et de soutien. Sans doute boostée par cet élan, la jeune femme a décidé de partager ces durs moments et de rester optimiste.

Elle a d’abord expliqué le terrible parcours médical après qu’on lui a découvert «une boule au sein gauche». Pas inquiète en allant faire sa radio mammaire, tout a pourtant basculé. «Quand j’ai vu la tête de la radiologue quelques secondes après le début de l’examen, je commençai à paniquer». Et son «inquiétude grimpa» lorsque la radiologue «sans m’adresser le moindre mot» demanda à la secrétaire de prendre un rendez-vous pour une biopsie «en urgence». Face au «charabia» médical, elle est repartie «un peu bredouille» avec une ordonnance pour ladite biopsie trois jours plus tard.

«Interminable attente»

Après le prélèvement, «s’ensuivit l’interminable attente»: «On me fixa un rendez-vous avec le médecin pour récupérer mes résultats ONZE jours plus tard! Onze jours où je ne pensais qu’à ça, onze jours à être anxieuse et à prier pour que mon bébé ne ressente pas mes peurs et ma tristesse»… Et puis «le verdict arriva enfin, moment qui allait faire basculer ma vie du jour au lendemain».

Un protocole a été mis en place, la chimiothérapie a débuté. Jeudi soir, elle a partagé de tendres photos d’un shooting grossesse. «Quand je regarde ces photos, je vois simplement une future maman heureuse et radieuse», indique-t-elle. «Cette maladie ne m'aura pas et ne viendra pas gâcher mon bonheur». «J'ai fait ce shooting grossesse le 14 février, soit deux semaines après ma première chimio. C’était important pour moi d'immortaliser mon bidou (et mes cheveux au passage)!», écrit-elle.

Des cheveux qu’elle s’est résolus à raser «car ils tombaient par poignée (…) c’était devenu cauchemardesque», confie-t-elle. «C’est difficile car mes cheveux et moi, c’est vraiment une histoire d’amour de longue date! J’ai mis énormément de temps à me résoudre au fait que j’allais les perdre, ils étaient ce que je préférais chez moi. Et vu comment je les chouchoutais, je n’arrivais pas à croire qu’ils puissent oser me faire faux bond, je les croyais invincibles».