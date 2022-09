Karine Le Marchand: «J'ai fait de la chirurgie, et je l'assume!»

Karine Le Marchand dénonce l'hyprocrisie envers les femmes qui vieillissent. Instagram

«J'ai réparé ce qui n'allait pas et je vis avec le reste», a-t-elle confié au magazine Femme Actuelle sorti lundi. «Évidemment, je n'ai plus la peau aussi ferme qu'à 25 ans, mais je ne peux rien y faire». Cash, la présentatrice de «L'Amour est dans le pré» le crie haut et fort: «Moi, j'ai fait de la chirurgie, et je l'assume!», sans préciser quelle partie de son corps est passée sous le bistouri.

Elle dénonce une certaine «hypocrisie qui consiste à dire aux femmes qu'il faut qu'elles restent jeunes et belles, mais sans jamais ne rien faire ''sinon ça ne fait pas naturel''». Selon elle, il faut être en adéquation avec soi-même: «Il y a des gens plein d'énergie, de vie et d'envie qui sont physiquement usés et fatigués. Je crois que c'est handicapant au quotidien de ne pas se reconnaître dans l'image qu'on renvoie».

Elle pratique le jeûne intermittent

Le secret de sa ligne? «J'ai une vie saine, je bois peu, je ne fume plus. Je fais du sport presque tous les jours. Et je fais attention à ce que je mange, sinon je grossis». Elle a confié avoir déjà fait «20 kilos de plus»: «Une fois à 18 ans et une autre quand j’étais enceinte de ma fille».