Incompatibilités : «J'ai fait ma part»: Gisele Bündchen va-t-elle quitter Tom Brady?

Un des mannequins les plus marquants de sa génération et le quaterback le plus célèbre de l'histoire de la NFL: Gisele Bündchen et Tom Brady forment un des couples les plus glamours du monde. Et pourtant. Il serait au bord de la rupture selon «Page Six» qui a noté que le sportif avait - fait rarissime - manqué l'entraînement pendant onze jours «pour raisons personnelles», le mois dernier.

Après avoir élevé ses deux enfants, Benjamin, bientôt 13 ans, et Vivian, bientôt 10 ans, la Brésilienne estime qu'elle a fait [sa] part». Et d'expliquer: «J'ai déménagé à Boston et je me suis concentrée sur la création d'un cocon et d'un environnement aimant pour que mes enfants grandissent et soient là pour le soutenir, lui et ses rêves». Elle ne regrette rien: «Voir mes enfants réussir et devenir les beaux petits humains qu'ils sont, le voir réussir et s'épanouir dans sa carrière, ça me rend heureuse. À ce stade de ma vie, j'ai l'impression d'avoir fait du bon boulot».