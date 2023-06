Xavier Bettel à propos de l'Ukraine: «J'ai négocié avec Poutine et Zelensky et on avançait, on était proche du but»

Dans une interview donnée au magazine «Internationales» sur TV5 Monde, il a réitéré son vœu le plus cher: qu'une paix soit signée car «je veux tout faire pour éviter une guerre mondiale», a-t-il indiqué. Puis il s'est livré à quelques confidences. «Il y a eu des projets de paix qui ont existé», commence-t-il avant de faire une pause. «Moi au début j'ai négocié avec les deux», poursuit-il. «Je ne devrais pas vous le dire mais je le dis quand même, j'ai négocié avec les deux et on avançait, on avançait, on avançait et on était proche du but», confie le Premier ministre.