Wanda Nara : «J'ai pardonné l'infidélité, le problème était ailleurs»

La future ex-femme du footballeur Mauro Icardi a expliqué pourquoi elle avait décidé de mettre un terme à sa relation avec l'avant-centre argentin.

Il y a un an, elle passait l'éponge sur son incartade avec une actrice argentine et lui redonnait une chance: «J'ai pardonné l'infidélité mais le problème était ailleurs», a confié Wanda Nara à propos de sa relation avec le footballeur Mauro Icardi. Dans les colonnes de Vanity Fair, elle est revenue sur ce qui finalement coinçait dans leur couple.

«La vérité, c'est que j'ai eu cinq enfants (trois avec Maxi López et deux avec Mauro Icardi), je les ai tous allaités, je les ai élevés et je me suis consacrée à eux pendant 10 ans», explique-t-elle. «J'avais récemment exprimé mon désir de retourner au travail et Mauro n'aimait pas ça». Bien sûr, elle avait une activité et s'occupait des intérêts de son mari mais aujourd'hui elle «veut reprendre du temps pour [elle]».

«En Argentine, on me propose toujours des programmes à animer et j'aime beaucoup la télévision», poursuit-elle en ajoutant que deux projets doivent aussi voir le jour en Italie en mars prochain. «Cela ne veut pas dire négliger les enfants», lance-t-elle. «Mauro s'entraîne deux heures par jour, le reste du temps il est à la maison. Il peut m'aider, n'est-ce pas?».

Mauro Icardi et Wanda Nara se sont mariés en 2014 et ont eu deux filles, Francesca (7 ans) et Isabella (6 ans). Instagram

«Il n'aime pas l'idée que je me ''détourne de la famille'' alors que pour moi l'indépendance est fondamentale, c'est le chemin de la liberté». Elle explique que sa mère, jeune actrice, a tout arrêté quand elle a rencontré son père. «Moi, en 2022 je ne peux pas laisser l'histoire se répéter». Le footballeur tente bien de la reconquérir à coup de fleurs et de promesses, «mais je sais que si on se remet ensemble et que dans deux mois j'évoque une nouvelle offre d'emploi, on reviendra à la case départ».

Celle qui fêtera ses 36 ans le 10 décembre prochain a alors pris les devants: «L'ambiance était pesante à la maison et à un moment j'ai dit: ''On arrête''». «Les papiers sont signés». Dans sa tête, elle semble avoir tourné la page même si elle l'aime «encore beaucoup». Elle souhaite également que les enfants puissent continuer à voir leur père, c'est la raison pour laquelle elle a pris un appartement tout près du sien, à Istanbul. «Je continue à travailler pour lui et nous gérons les enfants comme si nous étions encore une famille».