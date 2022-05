Vu du Luxembourg: «J'ai peur que le Parti socialiste français n'éclate»

Alex Bodry préside l'association des partis socio-démocrates et socialistes de la Grande Région (SLLI).

Un accord historique pour certains, une trahison pour d'autres. Le choix du Parti socialiste français de rejoindre la «Nouvelle union populaire écologique et sociale», menée par La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, suscite des remous dans la gauche française, et une vraie curiosité au Luxembourg, où les ténors du LSAP regardent avec intérêt les choix de leurs voisins.

«Une alliance, pas une fusion»

Également interrogé, le président du LSAP, Dan Biancalana, souligne «qu'il s'agit d'une alliance et non d'une fusion. Charge au PS de ne pas perdre sa boussole». Un point de vue partagé par son prédécesseur à la mairie de Dudelange, Alex Bodry: «Ici au Luxembourg, nous connaissons le système des coalitions, les Français moins. Les socialistes peuvent rester fidèles à leurs idées, tout en acceptant des compromis», explique l'ancien ministre et député. «Des concessions que M. Mélenchon devra également effectuer», souligne M. Biancalana.