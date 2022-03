Avion détourné en Suisse : «J'ai préparé mon coup et demande l'asile politique»

Le pirate de l'air qui a détourné le vol d'Ethiopian Airlines sur Genève, lundi à l'aube, s'est immédiatement rendu. Il a expliqué vouloir déposer une demande d'asile politique en Suisse.

Le copilote avait prémédité son geste. Il a profité que le pilote parte aux toilettes pour s'enfermer dans le cockpit et prendre le contrôle de l'appareil, a indiqué Eric Grandjean, porte-parole de la police genevoise, lundi matin, devant les médias à Genève Aéroport. Il n'était pas armé, et la vie des 202 passagers et membres d'équipage n'a pas été mise en danger. Le Boeing 757-300 a quitté la capitale éthiopienne peu après minuit et devait atterrir à Rome à 4h40.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le copilote a annoncé dans un premier temps vouloir faire le plein de kérosène à Genève, où l'aéroport n'ouvre qu'à 6h. Puis, via le transpondeur, il a annoncé au contrôle aérien italien que l'avion était détourné. Informé, Skyguide a immédiatement alerté les autorités aéroportuaires et la police genevoise. Le plan d'urgence a été activé. «L'avion était alors en train de survoler le sud de l'Italie. La demande du pirate de l'air, qui n'était pas encore identifié comme étant le copilote, a d'abord été refusée», a expliqué Xavier Wohlschlag, directeur des opérations à GA.

Aucune négociation n'a été nécessaire

Mais le Boeing a poursuivi sa route, escorté par deux avions de chasse de l'armée italienne. Il se trouvait vers 5h au dessus du Mont-Blanc, puis il a tourné plusieurs fois sur la région. Pendant longtemps, il n'était pas clair si l'avion avait un problème technique ou s'il s'agissait véritablement d'un détournement. Et ce n'est que vers 5h30 que les autorités ont été sûres qu'il allait atterrir à Genève. L'avion d'Ethiopian Airlines s'est finalement posé à 6h02 sur la piste principale de l'aéroport et s'est immobilisé à l'écart, a précisé M. Grandjean. Le copilote a ouvert la fenêtre du cockpit et est descendu de l'appareil au moyen de la corde d'urgence, «à la surprise de tout le monde», a commenté M. Wohlschlag. Aucune négociation n'a été nécessaire.

À 6h10, l'homme a ainsi annoncé être «le seul pirate à bord». «J'ai préparé mon coup et je demande l'asile politique en Suisse», a-t-il indiqué à la police, selon M. Grandjean. Cet Éthiopien, qui se dit menacé dans son pays, risque jusqu'à 20 ans de prison pour prise d'otages, le détournement d'avion n'existant pas dans le code pénal suisse, a fait savoir le procureur général de Genève, Olivier Jornot. Il reviendra à la Confédération de statuer sur sa demande d'asile.

L'avion est sous séquestre

«Ce monsieur ne part pas avec de bonnes chances», a commenté le conseiller d’État, Pierre Maudet, en charge du Département de la sécurité et de l'économie. En vertu de la loi fédérale sur l'aviation, le ministère public de la Confédération (MPC) a été averti à 7h30. Le copilote est entre les mains de la police judiciaire genevoise et doit être auditionné dans l'après-midi. Mais l'enquête sera prise en charge par le MPC.

Quant à l'avion, il est sous séquestre jusqu'à la fin des investigations judiciaires. Entouré de dizaines de troupes d'élite, il a commencé à être évacué à 7h25. Les passagers ont quitté l'appareil dans le calme un à un par l'unique porte ouverte. Ils ont été fouillés une première fois puis à nouveau dans le terminal, où une prise en charge sanitaire, psychologique et consulaire leur a été proposée. La police procède aux auditions des éventuels témoins. Depuis les événements du 11 septembre 2001, les portes des cockpits sont blindées, et il n'est pas possible de l'ouvrir depuis la cabine, a précisé M. Wohlschlag.

(L'essentiel/AFP)