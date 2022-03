Pékin 2022 : «J'ai pris trop de risques et je l'ai payé cash»

Après une jolie 28e place sur le géant, le Luxembourgeois Matthieu Osch est sorti après trois portes sur le slalom, mercredi, lors des JO de Pékin. Il s'est confié à «L'essentiel».

Oui un peu, c'est un thème qui est déjà d'actualité ici. En plus, c'est à Milan et à Cortina d'Ampezzo, pas loin d'Innsbruck où j'habite, donc ce serait super chouette d'y aller. Mais j'essaie de ne pas voir trop loin, de rester dans le présent, c'est un problème que j'ai eu par le passé. Je dois améliorer mes points et je verrai où le chemin me mènera.