Dernière minute : J'ai rien de prévu, je fais quoi pour le réveillon?

LUXEMBOURG - La planification n'est pas votre fort? Vous n'avez toujours pas de plan pour la soirée de la Saint-Sylvestre? Voilà quelques bons plans de dernière minute...

Après un petit repas bling bling à la maison (où chez des amis qui auront accepté que vous squattiez car vous avez voulu faire vos courses à 18h ce lundi et que tout était fermé à 16h) vous avez le choix au niveau des soirées. Vous pouvez ainsi aller du côté du plateau Saint Esprit pour une soirée Pirates et Princesses au Dqliq avec donc un DJ pirate (Antoine l'Indien à peau blanche dixit l’invitation) et une DJ princesse (Princesse Stéphanie de la principauté de Laplane). La soirée débute à 22h et vous n’êtes pas obligé de réserver. De nombreux DJ se succèderont aux platines et ils assureront l’ambiance aussi bien au rez-de-chaussée qu’à l’étage.