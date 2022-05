Livre au Luxembourg: «J'ai tiré au maximum le fil de cette affaire»

L'auteur est de nationalité franco-luxembourgeoise. Vincent Lescaut

Pourquoi avoir choisi d’enquêter sur le double meurtre du couple Kayser-Paulus, qui a eu lieu à Esch-sur-Alzette, au début du siècle dernier?

C'est en faisant des recherches sur la seule manifestation qui a été réprimée dans le sang, précisément à Differdange en 1912, que je suis tombé sur ce fait divers qui survient deux ans plus tôt. J’ai tiré sur le fil de cette affaire, dont l’enquête a mis beaucoup de temps à aboutir, au sein d'une ville et de quartiers que je fréquente depuis près de deux décennies et dont l'histoire est riche, souvent tourmentée et dont, au final, je ne savais pas grand-chose. L'enquête sur ce double meurtre est devenue un prétexte pour restituer l'histoire d'anonymes qui, sans ce drame, n'auraient laissé aucune trace dans les archives, et d’aborder des thèmes, tels que la corruption, la xénophobie, la concurrence économique et sociale ou encore la domination masculine qui résonnent fortement avec notre époque.

Pourquoi ce titre «Tout devait disparaître»?

Le titre renvoie au processus de disparition de cette histoire, qui aurait dû advenir puisque le meurtrier a mis le feu à la demeure des Kayser-Paulus, dans l’espoir de détruire tous les indices de son crime. Ensuite, au moment du procès, la société semble se désintéresser des circonstances complexes du meurtre que le livre restitue: «L'assassin est un monstre qu'il faut mettre hors d'état de nuire, inutile de fouiller le passé ou de se remettre en cause!». Enfin, il y a le temps et le processus d'oubli qui font leur œuvre... mais qui trouvent parfois un obstacle nouveau avec la digitalisation des journaux et l'intérêt croissant pour l'existence de ceux que l'on qualifie d'anonymes, mais qui sont en réalité l'écrasante majorité.

Le livre nous installe littéralement dans ce Sud ouvrier du début du XXe siècle. Quelles ont été vos sources pour le restituer aussi précisément ?

Il y a plusieurs sources dont le dossier judiciaire est la principale, tant ce dernier fourmille de détails très précis. Ces anonymes, souvent modestes, ont été surpris en tant que suspects, enquêteurs ou témoins dans leur quotidien. Ce crime et cette enquête sont une suite de photographies fidèles de cette époque, de ses quartiers, ses rues, ses bars, son conseil communal... Les journaux, bien évidemment, sont une autre source précieuse de renseignements. Je recours aussi à divers récits contemporains du crime ainsi qu’aux archives concernant la ville.

Vous semblez vous être attaché à chacun des protagonistes de votre récit…

C'est un sentiment commun à beaucoup de personnes qui fréquentent les archives et y travaillent sur des trajectoires humaines, qu'elles soient celles de personnalités, de sans voix, de héros ou de criminels. En tant qu'historiens, sociologues ou journalistes, nous ressentons la responsabilité de partager nos découvertes de la meilleure façon qu’il soit. Et une certaine empathie permet souvent de mieux appréhender la complexité des gens et des faits. Durant mes sept années d'enquête, j'ai d’ailleurs sans doute passé plus de temps avec les protagonistes de cette affaire qu'avec mes vrais amis.

Y a-t-il des ouvrages ou des auteurs qui vous ont inspiré ?

Oui, beaucoup. Et au départ il y a des livres d'historiens. Si je remonte loin, je citerais volontiers «Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot», d'Alain Corbin, rencontré lors de mes études. Ce dernier y démontre avec érudition que l'on peut raconter l'histoire d'un anonyme, même en ne disposant au départ que de très peu de renseignements sur sa vie. Le préfacier du livre aussi, Philippe Artières, notamment avec ses «Rêves d’histoire», a débridé les imaginations, en proposant de faire l’histoire d'objets, de lieux et de concepts, pour mieux raconter l'histoire des individus qui en furent les usagers. Je pourrais encore citer diverses œuvres littéraires qui prennent appui sur des faits réels et que l’on range dans la catégorie de la non-fiction.

Au fil des pages, on se demande si Esch-sur-Alzette n'est pas la protagoniste de votre récit…

Ce n'est jamais anodin de vivre et travailler sur un territoire. On se demande alors qui sont les personnes du passé avec lesquelles on partage cette expérience, les événements qu'elles ont dû vivre ou affronter. Y répondre peut nous aider à comprendre l'état actuel de ce territoire et le passé dans lequel s’enracine notre présence. L’histoire de cette ville, c’est aussi l’histoire du pays. Et à cette dernière échelle, on se rend compte que le visage consensuel du Grand-Duché, qui prévaut depuis quelques décennies, n'a pas toujours été une évidence et que le Luxembourg aurait pu prendre bien des trajectoires différentes.