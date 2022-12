Attaque raciste en France : «J'ai toujours eu envie d'assassiner des migrants»

L'homme de 69 ans soupçonné d'avoir tué trois Kurdes et d'avoir blessé trois personnes à Paris vendredi, a reconnu lors de sa garde à vue ressentir une «haine des étrangers devenue complètement pathologique», a annoncé dimanche la procureure de Paris Laure Beccuau.

L'homme, dont la garde à vue a été levée samedi pour des raisons de santé et qui a été conduit à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, s'est décrit comme «dépressif» et «suicidaire», précisant avoir «toujours eu envie d'assassiner des migrants, des étrangers» depuis un cambriolage à son domicile en 2016, a précisé Mme Beccuau.

Le jour des faits, il s'est «d'abord rendu tôt le matin à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), muni de son arme et de ses munitions, pour commettre des meurtres sur des personnes étrangères», relate la procureure. Arrivé sur place, il a renoncé «compte tenu du peu de monde présent et en raison de sa tenue vestimentaire l'empêchant de recharger son arme facilement», a-t-elle ajouté, précisant qu'un titre de transport et les premières exploitations de la vidéoprotection corroboraient ce déplacement.