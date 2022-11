Kim Kardashian : «J'ai trois semaines pour rentrer dans cette robe»

L'épisode de «The Kardashians» diffusé jeudi était en grande partie consacré aux aventures de Kim Kardashian avec la robe de Marilyn Monroe qu'elle a portée au Met Gala.

1 / 10 L'épisode de «The Kardashians» diffusé jeudi était en grande partie consacré aux aventures de Kim Kardashian avec la robe de Marilyn Monroe qu'elle a portée au Met Gala. Hulu Un accord a été trouvé avec les propriétaires de la tenue: la starlette pourra essayer la robe originale si elle rentre dans la réplique. Hulu Dans l'épisode diffusé jeudi, on voit Kim Kardashian admirer la tenue avant de jubiler: elle lui va! «Je peux me glisser dans n'importe quoi!». Hulu

«J'ai trois semaines pour rentrer dans cette robe. Je vais faire tout ce que je peux pour essayer de faire en sorte que cela se produise»: c'est une Kim Kardashian déterminée que les téléspectateurs ont découverte dans l'épisode de The Kardashians diffusé jeudi sur Hulu. Peu avant de prononcer ces mots et de mettre au point son plan d'attaque, la quadragénaire s'était dite «dévastée» de ne pouvoir enfiler la robe mythique pour le Met Gala.

Comment lui est venue l'idée de porter cette tenue légendaire? Elle confie qu'elle avait décidé de ne pas se rendre au Met Gala cette année, «parce que comment faire mieux que l'année dernière avec Balenciaga?» Elle avait en effet fait fureur en arborant une tenue noire qui couvrait tout son corps, y compris son visage.

AFP

«Et puis j'ai pensé: "Qui y a-t-il de plus américain que Marilyn Monroe quand elle a chanté Happy Birthday à l'anniversaire de JFK?"». Elle a alors immédiatement contacté la maison de vente aux enchères Julien's Auctions qui l'a redirigée vers Ripley's Believe It Or Not qui avait acheté la robe pour 4,8 millions de dollars.

Un accord est trouvé: la starlette pourra essayer la robe originale si elle rentre dans la réplique. Dans l'épisode diffusé jeudi, on voit Kim Kardashian admirer la tenue avant de jubiler: elle lui va! «Je peux me glisser dans n'importe quoi!». À elle l'essayage de la robe de Marilyn! Sauf que: pas moyen de passer la robe légendaire au-dessus des hanches de l'ex de Kanye West. Elle voit son rêve s'envoler, ainsi que sa participation au mythique gala de New York.

C'est mal connaître la mère de North, Chicago, Saint et Psalm: bien décidée à ne pas faire une croix sur le gala de l'année, elle a perdu plus de 7 kilos en l'espace de trois semaines et harcelé les propriétaires de la robe pour avoir le droit de la porter quelques minutes.

Ceux-ci ont fini par céder et la starlette s'est affichée dans la robe de Marilyn aux côtés de son désormais ex, Pete Davidson, avant de la troquer pour la réplique le reste de la soirée.