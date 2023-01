En Afghanistan : «J'ai vu cet homme se faire exploser»: Attentat suicide devant le ministère des Affaires étrangères

«J'ai vu un homme avec une kalachnikov sur l'épaule»

Un chauffeur de l'AFP qui accompagnait une équipe des journalistes de l'agence réalisant une interview à l'intérieur du ministère de l'Information, situé juste en face du ministère des Affaires étrangères, a assisté à l'explosion. «J'ai vu environ 20 à 25 victimes. Je ne sais pas combien d'entre eux étaient morts ou blessés», a témoigné ce chauffeur Jamshed Karimi. «J'attendais dans la voiture, quand j'ai vu un homme avec une kalachnikov sur l'épaule et portant un sac. Il est passé près de ma voiture et après quelques secondes il y a eu une forte détonation. J'ai vu cet homme se faire exploser», a-t-il ajouté.

La vitre arrière du véhicule dans laquelle il se trouvait a été brisée par le souffle de l'explosion, ainsi que des fenêtres du ministère de l'Information. «Un kamikaze a essayé de pénétrer dans le ministère, mais il n'a pas atteint son but et il a été découvert par les forces de sécurité et s'est fait exploser», a tweeté le directeur général adjoint des Affaires publiques et stratégiques, Ahmadullah Muttaqi.