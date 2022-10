Willow Smith : «J'ai vu le chemin sombre que j'aurais pu emprunter»

La fille de Will Smith, Willow, qui a commencé sa carrière jeune, a refusé des opportunités professionnelles qui auraient pu la briser.

Si Willow Smith s’est lancée dans la musique à l’âge de 10 ans, avec la sortie d’un premier single qui a connu le succès, la fille de Will Smith et de Jada Pinkett Smith, aujourd’hui âgée de 21 ans, a su éviter certains pièges liés au showbusiness. Malgré le fait qu’elle n’était qu’une enfant, l’Américaine a compris qu’elle risquait de se brûler les ailes si elle devenait célèbre trop vite. Willow a ainsi refusé de jouer le rôle-titre qu’on lui avait proposé dans le remake de la comédie musicale «Annie», sorti en 2014. «J'ai vu très jeune le chemin sombre que j'aurais pu emprunter. Je savais que je devais juste être une enfant», a expliqué l’artiste, qui s’est rasé la tête sur scène, à la radio SiriusXM .

Etonnée, l’animatrice lui a demandé comment elle avait eu une si grande maturité pour ne pas bondir sur de telles opportunités professionnelles. «À cette époque, j’allais avoir 12 ans et je ressentais une tristesse que je n’avais jamais ressentie auparavant. C’était terrifiant. Et je savais que je devais arrêter ça avant que cela ne s’empire», lui a-t-elle répondu. Si Willow ressent encore aujourd’hui une certaine «peur» en faisant de la musique depuis quelques années, elle vit cela très différemment. «Ce n’est pas une peur profonde, déchirante ou bouleversante. C’est une peur qui me fait aller de l’avant. C'est tellement intéressant», s’est-elle réjouie.