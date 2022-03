Kristen Stewart : «J'aime être sexy et très androgyne à la fois»

L'actrice américaine s'est livrée sur son look, sa manière de se maquiller et de se coiffer. Des confidences qui en disent long sur son état d'esprit.

Plus loin dans cet entretien, la jeune femme, révélée par la saga «Twilight», a évoqué sa nouvelle coupe de cheveux, plus courte. «Je n'ai jamais aimé avoir de beaux cheveux. Quand je suis parfois obligée d'en porter, j'ai la sensation d'être déguisée.» Une coupe courte à la garçonne et un make-up sombre, voilà la recette de Kristen qui résume ce look en une phrase: «J'aime être sexy et très androgyne à la fois».