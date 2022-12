Bob Jungels: «J'aimerais ajouter un autre Monument à mon palmarès»

«Ça a été une décision assez claire pour moi, explique-t-il. Pas que je n'étais pas heureux chez AG2R, mais c'était important pour moi de trouver une équipe où je pourrais vivre ma passion à nouveau, avec un environnement et une vision de la performance plus proche de la mienne».

«Le Tour des Flandres est celui où j'ai le plus de chances»

«J'ai vu que ces courses étaient bonnes pour moi et que je pouvais y être performant, souligne le natif de Rollingen. J'ai gagné à Liège (en 2018) et j'aimerais ajouter un autre Monument à mon palmarès. Je crois que le Tour des Flandres est celui où j'ai le plus de chances de faire un résultat».

Débarrassé des problèmes physiques qui lui ont pourri la vie pendant deux ans et pour lesquels il a été opéré à l'été 2021, Jungels veut maintenant se fondre dans sa nouvelle équipe. «C'est important de bien commencer, de bâtir la confiance entre mes coéquipiers et moi, glisse-t-il. Ensuite, sur des courses comme Paris-Nice, si tu es fort et que tu es le meilleur, c'est facile d'être le leader. J'aurai sûrement un rôle protégé au début et on verra comment ça se passe».