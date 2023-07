Dr Sex: «J'aspire à un peu d'intimité avec une femme!»

Réponse de Dr Sex

Ce n’est effectivement pas facile pour un homme mûr de trouver une partenaire, d’autant moins lorsqu’il n’est pas disposé à fréquenter des bars ou à sortir avec des jeunes en boîte dans le but de faire des rencontres. Et c’est encore plus difficile lorsqu'il ne veut pas d'aventures d'un soir.

Les sites de rencontres seront plus susceptibles de te donner satisfaction. Mais pour mettre toutes les chances de ton côté, il faut faire un minimum d’efforts et créer un profil dans lequel tu expliques clairement ce que tu recherches et ce que tu as à offrir. Tu ne dois pas non plus rechigner à payer les frais afférents.