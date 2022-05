Football/Angleterre : «J'aurais dû en mettre 5», ironise De Bruyne après son quadruplé

Auteur d'un quadruplé contre Wolverhampton (5-1), qui met Manchester City sur la voie du titre en Premier League, Kevin de Bruyne a estimé qu'il aurait même «dû en mettre 5», en plaisantant, au micro de Sky Sports.

Une célébration pour accueillir Haaland?

«Je pense qu'on a bien joué, mis à part quelques contres (de Wolverhampton) en première période, on a très bien contrôlé le match. On aurait pu marquer encore davantage et faire ça contre les Wolves, qui sont très solides défensivement, c'était impressionnant», a admis le Belge. Il est également revenu sur son triplé inscrit en 24 minutes, le 3e plus rapide de l'histoire de la Premier League, et de son pied gauche, considéré comme son pied «faible».