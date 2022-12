Ruben Block: «J'avais envie de chanter autrement»

Ruben Block: Oui, cela parait lointain aujourd’hui. Pour l’album «Colossus», nous avions fait une grande tournée, la plus importante, et fêté notre anniversaire. À l’automne 2019 , nous avons eu besoin de faire un break, plus long que d’habitude. Ce qui nous a offert la possibilité de nous consacrer à d’autres projets.