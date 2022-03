Jacques Dahm : «J'avais proposé un autre repreneur pour Diekirch»

DIEKIRCH - La ville du Nord se remet peu à peu d'un hiver agité

autour de sa brasserie.

Jacques Dahm (bourgmestre CSV de Diekirch): Oui. Tout devrait se passer comme prévu et assez rapidement, les investisseurs achètent le terrain, l'immobilier et la marque pour faire la bière avec les mêmes personnes.

Oui. Diekirch fête ses 750 ans et possède une des histoires les plus riches du pays. Le week-end du 9 au 11avril se dérouleront les représentations d'une comédie musicale écrite par une Diekirchoise, une sorte de Roméo et Juliette à Diekirch. Et j'espère que le Musée d'histoire pourra ouvrir à l'automne.