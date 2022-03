Franck Ribéry : «J'espère que la routourne va vite tourner»

Le joueur a annoncé mercredi qu'il quittait l'équipe de France avec effet immédiat. Mais le milieu offensif du Bayern Munich laisse un héritage verbal conséquent.

La rédaction s'est amusée à compiler les déclarations les plus spectaculaires du Français. À savourer, mais sans se moquer! On rigole «avec lui», pas «contre lui». À noter que la maison d'éditions Fortuna a publié, en novembre dernier déjà, un recueil des phrases les plus alambiquées du footballeur français.