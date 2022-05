Simulation d'accident nucléaire à Cattenom: «J'espère que nos voisins luxembourgeois seront rassurés»

La loi impose aux 18 centrales du parc nucléaire français un exercice de sûreté nucléaire et civile tous les cinq ans. À Cattenom, à quelques kilomètres du Luxembourg, cet événement a eu lieu ce mercredi et se poursuivra jeudi, dans une moindre mesure. L'exercice, organisé conjointement par la centrale nucléaire mosellane et les services de l'État, a mobilisé quelque 80 agents du CNPE de Cattenom, des représentants d'EDF et de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), sans oublier les services de la préfecture de la Moselle et des représentants des 16 communes volontaires pour y participer.