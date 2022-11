Carrière au Luxembourg: «J'essaye de me donner à fond dans tout ce que je fais»

«À la maison, j'aidais ma mère, ma grand-mère à faire des gâteaux, des croissants pour Noël. Je faisais aussi des muffins, des gâteaux d'anniversaire. J'aimais ça, alors je me suis dit pourquoi ne pas essayer l'apprentissage. Ça m'a plu, alors j'ai continué», raconte Kevin Carvalho Da Costa, 24 ans. Cela fait maintenant un peu plus d'un an qu'il a décroché son DAP pâtissier-chocolatier-glacier-confiseur, au lycée Bonnevoie. «La première année se fait à l'école, on apprend aussi bien la théorie que la pratique. Les deux années suivantes se font en alternance, un jour à l'école et quatre chez un patron», explique-t-il.