«J'étais debout, jambes écartées et j'ai vu la tête du bébé (…) Je l'ai jeté»

Quand a-t-elle su qu'elle était enceinte? La question du déni de grossesse a préoccupé jeudi la cour d'assises du Val-d'Oise qui juge Emma B. pour avoir jeté par la fenêtre son nouveau-né en 2021. La veille, la jeune femme de 21 ans a livré le récit de son accouchement seule, dans le huis clos de sa chambre dans l'appartement familial de Pontoise, deux ans plus tôt. «J'étais debout, jambes écartées et j'ai vu la tête. Il a glissé, j'ai attrapé la tête avec les deux mains», relate-t-elle dans le box accompagnant ses propos de gestes.

«J'ai le bébé entièrement entre mes mains, je l'ai retiré et je l'ai regardé. Je l'ai posé par terre et j'ai coupé le cordon». «Après j'ai vu qu'il ne bougeait pas, qu'il ne respirait pas», marmonne-t-elle. «J'ai très mal réagi, c'est à ce moment-là que je l'ai jeté par la fenêtre». La chute du balcon situé au sixième étage a tué le nourrisson, né viable à environ huit mois de grossesse. Aucune trace de coup volontaire n'a été observée. Poursuivie pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans, Emma B. encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

«Je m'attendais pas à ce que j'accouche»

Sa grossesse lui avait été officiellement annoncée la veille, et datée à cinq mois, lors d'une échographie dans une clinique. D'après le Dr Roland Coutanceau, expert psychiatre, Emma B. vivait une «grossesse non verbalisée, non médicalisée et surtout non investie psychiquement», caractéristique d'un déni de grossesse, bien que le terme lui semble trop flou.