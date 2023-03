Abus: «J'étais étranglée, battue, affamée»: quand Paris Hilton envisageait le suicide

Elle a passé une partie de son adolescence, à la fin des années 1990, à la Provo Canyon School, un centre de «traitement psychiatrique» dans l'Utah, qui a fait face à des accusations d'abus pendant toute son histoire. La femme d'affaires, aujourd'hui âgée de 42 ans, a confié les détails sordides de ses mois en enfer. «J'étais étranglée, battue, affamée, déshabillée et enfermée seule dans une chambre. On me réveillait en pleine nuit pour m'emmener dans une pièce où l'on me sanglait et où je subissais un ''examen gynécologique'' pendant que tout le personnel regardait», a raconté Paris Hilton.

Glauque, et ce n'est pas tout. «On me forçait à prendre des médicaments qui me rendaient dingue. On m'a gardée enfermée dans un bâtiment pendant onze mois. On me disait que personne ne m'aimait et que personne ne pourrait jamais m'aimer». Depuis qu'elle est sortie de cet endroit sordide, Paris s'est reconstruite et a trouvé quelqu'un pour l'aimer, Carter Reum. Elle s'est mariée avec lui en 2021 et a accueilli un enfant, il y a un peu plus de deux mois.