Eva Longoria : «J'étais jalouse à m'en tordre le ventre»

«La jalousie pompe une telle quantité d'énergie»: Eva Longoria, dans son podcast «Connections» a confié à l'auteure chilienne Isabel Allende avoir énormément souffert lors de ses deux premiers mariages, avec Tyler Christopher (2002-2004) et Tony Parker (2007-2011). «Je me souviens d'avoir été jalouse à m'en tordre le ventre. C'est le pire sentiment. Pourquoi quelqu'un voudrait-il vivre ce sentiment?».

Mais l'ami persiste et les fait se rencontrer à nouveau six mois plus tard. «Je n'avais aucun souvenir de l'avoir rencontré la première fois et nous avons eu des étincelles immédiates». La magie a opéré, «c'était l'homme le plus beau que je n'avais jamais vu, il état si charismatique, charmant, gentil et drôle. j'ai pensé: «Mais qui est ce gars?». Si elle est heureuse aujourd'hui, c'est parce que «c'est un des premiers hommes avec qui je suis sorti qui était vraiment un adulte». «C'est tellement agréable d'être bras dessus bras dessous avec quelqu'un qui est votre égal».