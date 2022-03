Chimène Badi : «J'ignore comment j'ai tenu seule 5 ans»

Son nouvel album sort le 3 mai. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, Chimène Badi est amoureuse.

«Depuis huit ans, j’ai tout entendu. Mais le plus dur a été l’acharnement sur mon physique», dit au journal Le Parisien la chanteuse révélée en 2002 par le tube «Entre nous». Elle poursuit: «Quand on est jeune, mal dans ses pompes et anonyme, c’est difficile d’entendre ça, mais c’est plus dur à encaisser sous le feu des projecteurs. Aujourd’hui, les gens peuvent dire ce qu’ils veulent – d’où le titre de mon album».

Chimène Badi (27 ans) s’apprête en effet à sortir qua­torze nouvelles chansons dans un CD intitulé «Laisse-les dire». Réalisée à New York, cette galette est celle d’une femme amoureuse: «J’ai rencontré mon copain il y a trois ans. On bosse ensemble, c’est mon manager. Je me sens moins seule et ne vis plus que pour la musique. Avant, je rentrais seule à l’issue d’un concert. Ça a duré cinq ans. J’ignore comment j’ai tenu si longtemps»