J. K. Rowling s’en prend encore aux personnes transgenres

Lorsqu’un internaute lui a répondu que ses déclarations pourraient lui valoir deux ans de prison, si une loi proposée par le parti travailliste visant à faire des propos transphobe des crimes de haine était adoptée, J. K. Rowling a assumé. «Je ferai deux ans avec plaisir, si l’alternative est la parole forcée et le déni forcé de la réalité et de l’importance du sexe. Amenez-moi devant une cour, ce sera plus amusant que n’importe quel tapis rouge», a-t-elle écrit.