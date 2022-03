J-Lo a donné naissance à ses jumeaux

La chanteuse a accouché d'un garçon et d'une fille dans la nuit de jeudi à vendredi, au terme de l'une des grossesses les plus surveillées du show business.

Le porte-parole de J-Lo, Simon Field, a déclaré au magazine People que les bébés sont nés à 0h45 locales à Long Island en un lieu qu'il n'a pas précisé. Lopez, 39 ans, et son mari Marc Anthony, 38 ans, se sont mariés en 2004. Les jumeaux sont les premiers enfants de le chanteuse mais ce sont les 3e et 4e pour son époux.

"Jennifer et Marc sont aux anges et n'ont pas plus les pieds sur terre", a dit Fields au magazine. Mettant fin à des mois de rumeur persistante, Jennifer Lopez a confirmé sa grossesse Lors d'un concert à Miami.