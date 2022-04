Dans une maison à 55 millions : J.Lo et Ben Affleck veulent emménager ensemble

Les deux tourtereaux semblent avoir trouvé la maison de leur rêve. Un petit nid douillet de 2 000 m² à Bel-Air, quartier chic de Los Angeles.

Le retour de flamme semble durable. Un an après s'être remis ensemble, Jennifer Lopez et Ben Affleck vont franchir un pas et vont emménager ensemble, selon TMZ. La chanteuse et l'acteur ont déjà déposé un acompte pour acheter une villa sublime, à Bel-Air, le quartier très chic de Los Angeles.