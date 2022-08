Le couple du moment : J.Lo et Ben Affleck vont fêter leur mariage tout le week-end

Après une union dans l'intimité à Las Vegas et une lune de miel à Paris. Jennifer Lopez et Ben Affleck vont (encore) fêter leur nouvelle union ce week-end.

Ils n'en finissent plus de fêter leur mariage! Après la cérémonie en tout petit comité dans une chapelle de Las Vegas, puis la Lune de miel remarquée à Paris, J.Lo et Ben Affleck vont réunir tous leurs amis à Riceboro, en Géorgie, où Ben possède un domaine, selon Page Six. Et tout ce beau monde va faire la fête pendant trois jours, ce week-end.

Les festivités, qui seront couvertes par Vogue, commenceront par un diner vendredi soir. Samedi, une cérémonie pour renouveler l'union des tourtereaux sera organisée. Le dimanche sera consacré à un grand barbecue et pique-nique. Le tout étant organisé par Colin Cowie, qui a déjà travaillé pour Jennifer.

Robe sur mesure

La liste complète des convives n'est pas connue, mais on sait que Matt Damon, Casey Affleck, Jimmy Kimmel ou encore Drea de Matteo ont été invités. La mariée from the Block devrait porter une robe Ralph Lauren, faite sur mesure en Italie. La chanteuse de 53 ans est d'ailleurs passée par Capri fin juillet, dans la foulée de la lune de miel parisienne, pour quelques essayages.

Et J.Lo sera au centre de l'attention à l'occasion de ce week-end festif. En effet, son mari «veut que toute l'attention soit sur elle pour leur grand jour», a dit une source à Page Six. Cette fois, il veut faire mentir l'ex de Jennifer et faire durer leur mariage!