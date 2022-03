Récompense : J.Lo reçoit son étoile à Hollywood

La chanteuse et actrice américaine a reçu jeudi la 2 500e étoile du célèbre Hollywood Boulevard, en présence de Jane Fonda et d'une nuée de fans.

«Je suis extrêmement heureuse», a-t-elle déclaré lors d'une courte cérémonie sur le "Boulevard de la gloire" (Hollywood Walk of Fame), l'une des principales attractions touristiques de Los Angeles. «Cela semble complètement surréaliste, tout en étant très réel. C'est formidable», a-t-elle ajouté. Le rappeur américain Pitbull et Nigel Lythgoe, producteur de l'émission de télévision "American Idol", dont Jennifer Lopez a été l'un des juges, étaient également présents, ainsi que Gregory Nava, réalisateur de "Selena" (1997), le premier grand rôle de la star.

«Elle devrait avoir un trottoir entier couvert d'étoiles à son nom», a déclaré l'actrice Jane Fonda, qui a joué aux côtés de Jennifer Lopez dans "Sa mère ou moi!" en 2005. «À mon avis, elle n'a que commencé à effleurer tout ce dont elle est capabale», a-t-elle ajouté. Gregory Nava a rappelé ce que Jennifer Lopez lui aurait dit à l'aube de sa carrière: «Greg, je vais devenir la première superstar latina. Je vais avoir en même temps un film en tête des entrées et un disque en tête des ventes». «Je lui ai dit: "C'est impossible. Personne n'a fait ça". Ouais. Impossible pour tout le monde mais pas pour Jennifer», a-t-il poursuivi.

Au bord des larmes, J.Lo, comme la surnomment ses fans, a lancé à la foule: «Je vous aime, merci de m'avoir suivie dans cette aventure». Jennifer Lopez, 43 ans, a publié son premier album, "On the 6", en 1999. Son dixième devrait sortir en novembre prochain, selon des informations de presse. Au cinéma, elle est notamment apparue dans "Selena", "Anaconda", "Un mariage trop parfait", "Angel Eyes", "Père et fille" ou "Une vie inachevée".