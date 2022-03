Bientôt enceinte? : J.Lo se sent-elle prête à agrandir la famille?

La chanteuse, en vacances à Miami avec Casper Smart, son amoureux, a avoué songer à tomber enceinte une nouvelle fois.

«Je n’ai pas fermé ce rayon-là. Mais on a encore quelques années pour faire cela», a déclaré Jennifer Lopez, déjà mère de deux jumeaux, au quotidien The Sun au sujet d’une éventuelle nouvelle grossesse. À 43 ans, J. Lo semble plus amoureuse que jamais de Casper Smart, 25 ans. Le jeune danseur, quant à lui, prend son rôle de beau-père très au sérieux. Actuellement en vacances à Miami avec Jennifer et ses deux enfants, il met un point d’honneur à divertir Emme et Max, les jumeaux de sa compagne.