J. Statham: «Je ne sors pas avec l’ex de Clooney»

«J’ai rencontré Sarah Larson, oui. J’étais à Las Vegas avec mon manager la semaine dernière et nous étions assis à une grande table. Et voilà que je lis que nous couchons ensemble», a déclaré Jason Statham. Depuis que le héros d’«Hypertension» et de «Transporteur» a été vu avec Sarah Larson, l’ex-compagne de George Clooney, les rumeurs vont bon train. Mais l’acteur britannique de 35 ans nie ces ragots en bloc. «Je ne sais pas où la presse va chercher ces rumeurs», a-t-il ajouté, alors qu’il se trouvait samedi en Australie pour promouvoir son nouveau film, «The Bank Job».