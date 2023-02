25 ans de «Titanic» : Jack aurait pu survivre, reconnaît James Cameron

À 68 ans, James Cameron nourrit peu de regrets en tant que réalisateur: sa carrière l’a amené à enfanter trois des quatre plus gros succès en salles du cinéma mondial, dont l’incontournable «Titanic», qui fête ses 25 ans. Mais à la veille du retour sur grand écran de ce blockbuster, dans une édition anniversaire, le Canadien confesse qu’il aurait conçu ce drame différemment, s’il avait pu prévoir l’indignation des fans, outrés par la mort tragique du héros, Jack, à la fin du film. «Vu ce que je sais maintenant, j’aurais créé un radeau plus petit, pour qu’il n’y ait aucun doute!» s’amuse-t-il.

«Il y a eu des tragédies bien plus importantes depuis le Titanic»

«Il y a eu des tragédies bien plus importantes depuis le Titanic» et son naufrage causé par une collision avec un iceberg en 1912, ajoute-t-il, en mentionnant les deux guerres mondiales qui ont endeuillé le XXe siècle. «Mais le Titanic a cette sorte de qualité romanesque durable, presque mythique». «Je crois que cela a à voir avec l’amour, le sacrifice et la mort», ajoute le réalisateur, en pointant «les hommes qui n’ont pas embarqué à bord des canots de sauvetage pour que femmes et enfants puissent survivre».