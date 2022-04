Rock : Jack White se souviendra de son vendredi très chargé

L’ex-membre des White Stripes a réussi à caser la sortie de son nouvel album et un mariage impromptu en une seule soirée.

Le nouvel album de l’Américain est compact et déchaîné.

En 2022, Jack White a annoncé deux nouveaux albums. «Entering Heaven Alive» sortira le 22 juillet prochain. «Fear of The Dawn» a été révélé vendredi lors d’un concert à Detroit. Cette soirée, qui devait lancer la tournée de l’Américain, a également été marquée par une demande en mariage directement suivie par des épousailles. Jack White a en effet convolé en justes noces avec sa compagne Olivia Jean, en plein show.

Le nouvel album est à l’image de ce vendredi soir, compact, dense et excessif. L’ex-membre des White Stripes, le duo qui avait redonné de la pertinence au garage rock, a concocté cette nouvelle galette, en solo, dans son antre à Nashville, sous son propre label, Third Man Records.

Le résultat, douze titres synthétiques, saturés de riffs rageurs, entassés dans 40 minutes à peine. Dans ce chaos offensif qui sample des distor-sions de guitare, on retrouve par bribes des accents des White Stripes. Parfois ses sons évoquent ceux de ses aînés de Led Zeppelin. À d’autres moments, le chanteur compositeur, multi-instrumentaliste, fait des pas de côté. Comme ces embardées hip-hop dans «Hi-De-Ho», un featuring avec Q-Tip, le leader du groupe A Tribe Called Quest. Juste le temps d’une respiration dans le groove décousu d’«Into the Twilight», puis il vous replonge la tête dans l’eau.

Cette bombe d’énergie se clôture par la chute de tension totale qu’est «Shedding My Velvet». Le prochain album, a-t-il promis, sera plus calme et acoustique.