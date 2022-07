Football : Jack Wilshere prend sa retraite à l'âge de 30 ans

L'ancien milieu anglais d'Arsenal, grand espoir du début des années 2010, a annoncé vendredi mettre un terme à sa carrière, à 30 ans, après avoir quitté le club danois de Aarhus.

Promis à une grande carrière lors de ses débuts professionnels à l'âge de 16 ans, Jack Wilshere raccroche les crampons, à seulement 30 ans. Il l'a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux. «Cela a été un voyage incroyable rempli de tant de moments incroyables et je me sens privilégié d'avoir vécu tout ce que j'ai fait pendant ma carrière», a écrit Wilshere sur Twitter.

«Du petit garçon qui tapait dans un ballon dans le jardin au capitaine de mon Arsenal bien-aimé et à la participation de mon pays à une Coupe du monde. J'ai vécu mon rêve» a-t-il poursuivi. Wilshere est devenu, en 2008, le plus jeune joueur d'Arsenal à débuter en championnat, à 16 ans et 256 jours.