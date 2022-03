Jackie et Jet Li: le clash des titans

À eux seuls, ils font tourner les

têtes des spectateurs. Quand ils décident e faire «Le Royaume

interdit» ensemble, c'est l'overdose.

Fan de kung-fu et de cinéma hong-kongais, Jason Tripitika (Michael Angarano), 17 ans, rêve souvent du Roi Singe (Jet Li). Il découvre un jour, dans une boutique de Chinatown, une longue canne - un «bo» - ornée d’un singe en bronze qui ressemble à celui du personnage de ses rêves. Quelque temps après, une bande de malfaiteurs obligent Jason à s’introduire dans la boutique pour la dévaliser.

Le vendeur est abattu d’une balle, mais il a juste le temps de confier la canne à Jason et de lui faire promettre de la restituer à son propriétaire. Paniqué, le garçon s’enfuit et, serrant la canne contre lui, tombe du toit. Quand il reprend connaissance, il se retrouve plongé dans la Chine ancienne, toujours en possession de la canne. Alors qu’il est attaqué par les guerriers de Jade, Lu Yan, un ivrogne (Jackie Chan), vient à son secours et réussit en quelques mouvements de kung-fu à le débarrasser des agresseurs.