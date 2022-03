Confessions : Jackman abandonné par sa mère à l'âge de 10 ans

Un père surprotecteur et aimant qui se dévoue corps et biens à ses deux gamins, Oscar et Ava. Telle est la nature de Hugh Jackman.

Il semblerait que l’abnégation paternelle soit le contrecoup d’un traumatisme subi par l’Australien de 42 ans dans son enfance. Il a révélé au magazine «Woman’s Day» avoir été largué par sa maman lorsqu’il avait 10ans: «C’est rare qu’une mère abandonne son enfant, les gens me regardaient toujours différemment. J’aurais tellement aimé être né dans une famille normale. Je détestais être l’anormal de service. J’ai passé les dix-huit mois qui ont suivi cet abandon chez mon parrain. Ma mère était dépressive et elle est partie du jour au lendemain, sans crier gare. Elle avait juste laissé une lettre disant qu’elle était retournée en Angleterre. J’étais terriblement en colère contre elle».