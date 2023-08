Au Luxembourg: Il remporte un véritable jackpot et quitte son travail

Depuis dimanche soir, ce Meurthe-et-Mosellan doit bien dormir. L'homme, surnommé Thomas par le Casino 2000, a remporté un jackpot record sur la machine Volcano Island dimanche. Il a vu la modique somme de 185 219 euros s'afficher sur l'écran. Face à ce beau gain, le chef de salle lui a suggéré de «s'offrir de très belles vacances», comme l'explique l'établissement dans son communiqué. Mais l'homme, qui souhaitait travailler encore un an, a pris la décision de partir plus tôt à la retraite.

L'homme repart avec des étoiles dans les yeux et l'un des plus gros jackpots du casino de Mondorf-les-Bains. Le dernier remonte à 2007, plus de 1,5 million d'euros avaient été gagnés. De belles sommes avaient déjà été remportées au fil des ans: 686 348 € en mars 2011, 203 800 € et 460 638 € en mai et juin 2016 et 349 652 € en janvier 2020.