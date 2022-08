Tournage: Jacob Elordi a failli tout arrêter

Après avoir tourné cette comédie romantique, le comédien a voulu arrêter sa carrière dans le cinéma. Selon lui, il savait que cette envie «pouvait paraître trop sensible et dramatique», mais il se considère justement «sensible et très dramatique». «Je détestais être un personnage pour le public. Je me sentais si loin de moi-même», se souvient-il.



En plus, l’Australien était la cible de rumeurs selon lesquelles il faisait appel à des paparazzis pour attirer l’attention sur lui. Ce qu’il a toujours nié. C’est en prenant du recul sur les épreuves qu’il vivait que Jacob a décidé de continuer à jouer devant les caméras. Après son rôle marquant dans la série «Euphoria», aux côtés de Zendaya, l’ex de Kaia Gerber a donné la réplique à Ben Affleck dans le thriller érotique «Depp Water». Et nul doute que le jeune homme, qui semble avoir retrouvé l’amour, ne s’arrêtera pas en si bon chemin.